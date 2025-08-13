Kicillof entregó viviendas y escrituras gratuitas a familias olavarrienses

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de entrega de 45 viviendas y de escrituras gratuitas para familias de Olavarría, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el intendente, Maximiliano Wesner.

También participaron la concejala de Azul, Inés Laurini; el intendente de Bolívar, Marcos Pisano; la directora municipal de habilitaciones, Evelyn Diaz; y el director de Gestión Territorial local, Leonardo Yunger.

En ese marco, Kicillof afirmó: “En un país que tiene toda la obra pública paralizada por decisión del Gobierno nacional, entre ellas 16 mil viviendas que estaban en construcción en territorio bonaerense, estamos demostrando que en la provincia de Buenos Aires pensamos y actuamos distinto: seguimos entregando las casas que permiten cumplir los sueños y ampliar los horizontes de muchas familias”.

“En Olavarría se está viviendo una situación difícil como en todo el país, pero con una intensidad aún mayor: el discurso de la obra pública cero podía sonar novedoso al principio, pero ya está teniendo un impacto feroz tanto en la industria como en la construcción”, señaló el Gobernador y agregó: “Por culpa de las políticas económicas de Milei cada día cierran más empresas y se pierden cientos de puestos de trabajo en un municipio que representa al corazón productivo de nuestra provincia”.

Las 45 casas, ubicadas en el barrio CECO III, forman parte de un proyecto que contempla un total de 100 soluciones habitacionales destinadas a afiliados y afiliadas del Centro de Empleados de Comercio de Olavarría. Con una inversión total de $4.154 millones, otras 40 viviendas se encuentran en ejecución, mientras que las 15 restantes serán entregadas próximamente a sus adjudicatarios.

Al respecto, Wesner remarcó: “Así como decirnos que la construcción es clave porque dinamiza las economías locales, la paralización de la obra pública impacta muy negativamente en nuestras comunidades”. “

Por eso, este complejo habitacional transforma e incluye no solo a las familias que hoy reciben sus casas, sino también a todos los sectores que fueron partícipes de su construcción: 200 trabajadores, corralones de la ciudad y muchos proveedores del municipio”, agregó.

Por su parte, Batakis subrayó: "Frente a esa noción de libertad destructiva que propone el Gobierno nacional, nosotros ofrecemos un Estado presente que responde a las necesidades de la gente y construye un futuro con más oportunidades para todos”.

En tanto, a través del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, se otorgaron 1.167 escrituras gratuitas a familias del distrito. De esta manera, Olavarría recibió un total de 3.049 títulos de propiedad desde el comienzo de la gestión.