Jueves 14 de Agosto 2025 - 15:23hs
 14 de Agosto de 2025 | 14:29

Hockey: después de mucho, jugaron todos y todas

El hockey del Club Estudiantes completó un fin de semana repleto de actividad con partidos en todas sus categorías.

Damas, Caballeros y Máster del Club Estudiantes completaron nuevas presentaciones en sus competencias de la Federación Tandilense de Hockey y la Asociación Azuleña.

 

La cargada agenda del hockey “Bataraz” inició el sábado con las presentaciones de sus planteles femeninos que recibieron a Los 50, de la ciudad de Tandil con partidos muy parejos y goles en todas las categorías.

 

Luego, el pasado domingo, los caballeros del “Bata” visitaron a Independiente en la ciudad de Tandil y el equipo Máster, por la séptima fecha del Torneo Damas B de la Liga Azuleña, Estudiantes festejó, como local, ante Azul Rugby.

 

Los resultados:

Damas

Sub14: 

CAE 2 (Clara Izzi y Juana Ripoll) – 3 Los 50

Sub16: 

CEO 0 – 1 Los 50 1 

Sub19: 

CAE 3 (Victoria Meira -3-) – 1 Los 50 

Intermedia:

CAE 1 (Silvina Alcaza) – 0 Los 50

Primera: 

CAE 3 (Victoria Meira -3-) – 4 Los 50 

 

Caballeros

Sub16:

Independiente 2 – 0 CAE

Sub19:

Independiente 1 – 4 (Victoria Meira, Emilia Martínez Amoroso, Lucio Scarafiocca y Adriano Quintana) CAE

Primera:

Independiente 2 – 1 (Enrique Pasman) Estudiantes 

 

Máster

CAE 2 (Sandra Butin y Lucrecia González Sabato) – 0 Azul Rugby

 

Fuente: prensa CAE

 

