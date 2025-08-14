Hockey: después de mucho, jugaron todos y todas

Damas, Caballeros y Máster del Club Estudiantes completaron nuevas presentaciones en sus competencias de la Federación Tandilense de Hockey y la Asociación Azuleña.

La cargada agenda del hockey “Bataraz” inició el sábado con las presentaciones de sus planteles femeninos que recibieron a Los 50, de la ciudad de Tandil con partidos muy parejos y goles en todas las categorías.

Luego, el pasado domingo, los caballeros del “Bata” visitaron a Independiente en la ciudad de Tandil y el equipo Máster, por la séptima fecha del Torneo Damas B de la Liga Azuleña, Estudiantes festejó, como local, ante Azul Rugby.

Los resultados:

Damas

Sub14:

CAE 2 (Clara Izzi y Juana Ripoll) – 3 Los 50

Sub16:

CEO 0 – 1 Los 50 1

Sub19:

CAE 3 (Victoria Meira -3-) – 1 Los 50

Intermedia:

CAE 1 (Silvina Alcaza) – 0 Los 50

Primera:

CAE 3 (Victoria Meira -3-) – 4 Los 50

Caballeros

Sub16:

Independiente 2 – 0 CAE

Sub19:

Independiente 1 – 4 (Victoria Meira, Emilia Martínez Amoroso, Lucio Scarafiocca y Adriano Quintana) CAE

Primera:

Independiente 2 – 1 (Enrique Pasman) Estudiantes

Máster

CAE 2 (Sandra Butin y Lucrecia González Sabato) – 0 Azul Rugby

Fuente: prensa CAE