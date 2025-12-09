Chivilcoy: un matrimonio falleció tras la inhalación accidental de veneno para cucarachas

Un matrimonio de adultos mayores falleció en la ciudad bonaerense detras la intoxicación accidental de ambos con unque habrían echado en su casa sin la ventilación correspondiente.

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Rosetti al 495. El matrimonio fue asistido por el Grupo IE de emergencias médicas y luego trasladado al Instituto Médico del Oeste (IMO) el sábado 6 de diciembre. Finalmente, un móvil del SAME los llevó al Hospital Municipal.

La mujer, identificada como Irma Ester Sánchez (78), llegó sin signos vitales al Hospital Municipal, según confirmaron las autoridades sanitarias.

Mientras que el esposo, Oscar Quiroga (80), quedó internado en Cuidados Intensivos pero falleció el lunes por la noche.

La principal línea de investigación apunta a una posible intoxicación por un insecticida, ya que eso habría manifestado la pareja al momento de la atención. Habrían mencionado el uso de un producto destinado a eliminar insectos en la casa, puntualmente cucarachas. Este producto lo habrían utilizado sin ventilación adecuada o en exceso sin tomar medidas de prevención.

Hubo intervención de Policía Comunal y la Ayudantía Fiscal Local, que labraron actuaciones por “averiguación causales de muerte” y dieron intervención a la UFI N°4 del Departamento Judicial de Mercedes.