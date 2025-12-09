Olavarría se ubica entre las ciudades con menor gasto en el Concejo Deliberante

Un informe sobre los Gastos de los Concejos Deliberantes de 76 ciudades, elaborado por la Fundación Libertad y el CISE (Centro de Investigaciones Sociales y Económicas), puso en relieve las diferencias en el manejo presupuestario de las pequeñas legislaturas locales. El análisis de los presupuestos 2025 revela que el gasto total de los Concejos Deliberantes en las 76 localidades asciende a $ 335.241 millones.

El Costo Anual por Concejal es en promedio de $ 259,3 millones ($ 21,6 millones mensuales). Sin embargo, la brecha entre municipios es grande. La ciudad misionera de Posadas encabeza la tabla con el costo más alto por concejal: $ 1,441 millones al año, desplazando a San Miguel de Tucumán. En el otro extremo, las ciudades con menor gasto por concejal son Comandante Fernández (Chaco), con $ 24,7 millones, y Junín, con $ 29 millones anuales.

El informe subraya que, al igual que en las legislaturas nacionales y provinciales, la mayor parte del presupuesto de los Concejos se destina al rubro personal. En promedio, el 85,2% del gasto de los concejos analizados se explica por remuneraciones de concejales, asesores y empleados. Casi nueve de cada diez pesos invertidos se destinan a personal.

En 29 de las 56 ciudades con información disponible, la proporción de gasto en personal supera el 90%. Los casos más extremos son San Isidro (99,19%), Vicente López (98,97%) y General Rodríguez (98,79%). Otras ciudades con cifras superiores al 98% son General Pueyrredon, Berisso y Maipú. Enfrente, municipios como Rawson (31,93%) y Florencio Varela (42,53%) tienen ratios muy por debajo de la media.

El gasto de los Concejos Deliberantes representa, en promedio, el 3,26% del presupuesto total de sus respectivos municipios. No obstante, ciertas jurisdicciones tienen una participación significativamente mayor. Posadas lidera nuevamente con un 14,79% de su presupuesto total destinado al Concejo, gastando 3,32 veces más en el Concejo que en su plan de obras públicas.

Entre las ciudades analizadas, Olavarría ocupa el puesto 74 del ranking, con un gasto anual previsto de 1.103.050.000 de pesos, lo que significa un 1,07% del presupuesto total.