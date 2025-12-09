Con buen marco de público, se prendió el árbol de navidad del Paseo Jesús Mendía

En la noche de este lunes centenares de olavarrienses participaron del encendido del árbol navideño ubicado en el Paseo Jesús Mendía en el marco de un evento que incluyó las presentaciones del Ensamble de Folklore de la Escuela Municipal de Música y el Ballet Folklórico Municipal.

Con la presencia del intendente Maximiliano Wesner, la actividad se inició a las 20:30 con la interpretación de la emblemática obra “Navidad Nuestra”, de Ariel Ramírez, una reinterpretación de la Navidad donde se recogen seis hitos del evangelio, incorporando elementos musicales y culturales de Argentina, lo que representa la identidad nacional.

El momento más esperado llegó a las 21 horas puntual, con el encendido de árbol que fue precedido por un conteo realizado a viva voz por todas las personas presentes.