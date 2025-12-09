Trump, sin filtro: "Javier Milei estaba perdiendo las elecciones, lo ayudé y ganó"

El presidente estadounidense Donald Trump se adjudicó el triunfo de su par argentino, Javier Milei, al señalar hoy que “Javier Milei estaba perdiendo las elecciones, yo lo apoyé y ganó con una victoria aplastante gracias a mi porque yo lo quise así".

En una extensa entrevista con la periodista Dasha Burns en Político publicada este martes, donde repasó varios temas de la agenda internacional y doméstica.

El mandatario estadounidense tuvo un rol protagónico en la campaña electoral argentina, con respaldo público y también financiero. Su secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue el encargado de sostener el modelo económico de Milei en momentos en que el tipo de cambio reprimido parecía llegar a su fin.

No es la primera vez que Trump se adjudica la victoria de Milei en octubre. “Fue un gran vencedor que tuvo mucha ayuda de nosotros”, dijo en una charla con periodistas a bordo del avión presidencial a fines de octubre".

Durante la entrevista con el programa The Conversation publicada hoy, Trump confirmó su apoyo también al húngaro Viktor Orbán. Recientemente fue llamativa su intromisión en las elecciones hondureñas, donde llamó públicamente a votar al candidato Nasry “Tito” Asfura.

Fuente: Agencia DIB.