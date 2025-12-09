Protección Ciudadana infraccionó a vecinos por arrojar basura en Eva Perón y Avellaneda | Infoeme
Protección Ciudadana infraccionó a vecinos por arrojar basura en Eva Perón y Avellaneda

Se trata de la continuidad de la ex avenida Circunvalación, con sentido sur. Las situaciones han sido detectadas gracias al Centro de Monitoreo Municipal.

El Municipio de Olavarría reitera el pedido de incorporar prácticas responsables y amigables con el ambiente, un accionar que se traduce en beneficios para toda la comunidad. En los últimos días, tal como viene sucediendo hace tiempo, se dieron más situaciones de personas que arrojan basura en sectores no habilitados para tal fin. La particularidad está dada en que la mayoría de los casos se han dado en las inmediaciones de la rotonda de las avenidas Eva Perón (Ex Circunvalación) y Avellaneda.

Desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana se infraccionó a varias personas por arrojar todo tipo de residuos en ese sector de la ciudad, el accionar fue detectado por el Centro de Monitoreo Municipal, lo que permitió realizar un seguimiento e infraccionar a quienes llevan adelante este tipo de conductas.

Uno de los casos más significativos, que se registró a inicios del corriente mes, se caracterizó por el hecho de que no sólo arrojaron desechos sobre la banquina, sino que luego se los quemó, lo que agrava la contaminación, pero también ocasiona un riesgo mayor por las altas temperaturas y pastizales.

 

 

Sólo en lo que va del corriente mes se registraron, al menos, 5 situaciones de estas características. Escombros, pastos, electrodomésticos rotos o en desuso, son algunos de los residuos que han sido descartados en el lugar.

Vale destacar que en todos los casos las personas implicadas fueron identificadas por personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana. Incluso, varios debieron cargar nuevamente los residuos en sus rodados.

Las actuaciones, enmarcadas en la infracción a la Ordenanza Municipal 195/84, fueron elevadas al Juzgado de Faltas Municipal.

