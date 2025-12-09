Violencia familiar: rompió la perimetral con su ex, la atacó con una cuchilla y terminó en la comisaría | Infoeme
Martes 09 de Diciembre 2025
Olavarría
 policiales
 Barrio Pueyrredón
 9 de Diciembre de 2025

Violencia familiar: rompió la perimetral con su ex, la atacó con una cuchilla y terminó en la comisaría

El violento episodio se produjo este lunes en el Barrio Pueyrredón en donde el sujeto fue aprehendido y terminó en la comisaría por desobediencia, violación de domicilio, daño y lesiones.

Un hombre de 24 años fue aprehendido el lunes tras ser encontrado en la casa del Barrio Pueyrredón en donde vive su ex pareja con quien tiene una prohibición de acercamiento en el marco de una causa de violencia familiar

Según se detalló en el informe oficial, fue a raíz de un llamado al 911 que efectivos policiales del Comando de Patrullas de Olavarría fueron a una casa ubicada sobre calle Junín al 1200 en donde encontraron al sujeto. 

Momentos antes de la llegada de los uniformados el ciudadano abrió la puerta de entrada por la fuerza y atacó a su ex pareja con varios golpes y un arma blanca con la que le provocó lesiones de diferente consideración. 

Allí, los efectivos policiales constataron que el hombre tenía vigente una medida cautelar de prohibición de acercamiento emitida por el Juzgado de la Familia Nº2 de Olavarría a raíz de hechos caratulados como “Protección Contra La Violencia Familiar”. 

A raíz de esto último, el violento quedó aprehendido y fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera en donde quedó alojado a disposición de la UFI Nº 5 de Olavarría, que inició una causa caratulada como "Desobediencia, Violación de Domicilio, Daño y Lesiones". 

En el lugar, secuestraron como elemento probatorio una cuchilla de 30 centímetros y una varilla de metal con filo en la punta, que fueron utilizados para atacar a la olavarriense.

 

 

Este medio no revela datos sobre la identidad del aprehendido para resguardar a la persona que denunció los hechos y a su familia.

Si vos o alguien que conoces atraviesa una situación de violencia de género, podes comunicarte a la línea 144 que brinda atención telefónica especializada durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.

