 9 de Diciembre de 2025

Buscan crear un Régimen de Dato Único para agilizar los trámites en el Estado

El senador bonaerense, Marcelo “Chuby” Leguizamón, presentó un proyecto de ley para que el Estado no pueda requerir nuevamente datos ya presentados por una persona.

El senador bonaerense del PRO, Marcelo Chuby” Leguizamón, ingresó un proyecto en la Legislatura para crear el “Régimen Provincial de Dato Único”, que busca agilizar los trámites en el Estado y superar un “modelo burocrático obsoleto, fragmentado y redundante, que hace décadas funciona a contramano de las necesidades de la sociedad”.

En rigor, el Régimen de Dato Único propone que ninguna jurisdicción estatal pueda requerirles a personas humanas o jurídicas información o documentos que ya hayan sido presentados en otra dependencia del Estado provincial o municipal. Con esto, el legislador opositor busca promover la simplificación  administrativa, la interoperabilidad y el principio de no redundancia.

“En la Provincia de Buenos Aires, cada persona atraviesa diariamente situaciones que  revelan  un  problema  estructural:  la  repetición  constante  de  información  y documentación que ya está en poder del propio Estado. Lo que debería ser un trámite sencillo se convierte, en la práctica, en un ´peregrinaje´ entre oficinas que exigen copias, formularios y certificaciones que ellas mismas emitieron o que podrían obtener internamente con una simple consulta”, relató Leguizamón.

En este sentido, los datos que no se podrán requerir son, por ejemplo, fotocopiasconstancias certificados tales como DNI y datos de identidad, CUIT, CUIL o CDI; domicilio real o legal, partidas y actas del Registro Civilhabilitacionespermisos antecedentes administrativos; o información registral de automotores, personas jurídicas y bienes.

Con esta propuesta, órganos, entes, empresas,  sociedades,  agencias  y  organismos  centralizados,  descentralizados, autárquicos y desconcentrados del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial bonaerense se abstendrán de solicitar información que ya se encuentre en poder del Estado. Para ello, deberá consultarla a través de los mecanismos de interoperabilidad.

Este mecanismo será el Sistema Provincial de Interoperabilidad Administrativa (SPIA), que es creado por el proyecto de Leguizamón y que está destinado a permitir el intercambio seguro, automático y verificable de datos entre organismos públicos, garantizando la seguridad informática y cifrado de extremo a extremo; la trazabilidad de cada consulta; el registro de accesos; la autenticación fuerte de autoridades y la verificación de finalidad legítima para cada consulta.

“Esta repetición innecesaria no es un error aislado, es un síntoma de una lógica estatal que, por inercia, termina trasladando a los ciudadanos la carga del desorden administrativo, generando demoras, costos de tiempo, frustración y una pérdida de confianza que erosiona la legitimidad institucional. El desafío central de este proyecto es invertir esa dinámica y devolverle al Estado su verdadera función: facilitar, simplificar y acompañar”, destacó el autor de la iniciativa.

En caso de que un agente público no acate esta normativa, podría ser sancionado bajo apercibimiento, suspensión, multa, responsabilidad patrimonial por daños o demoras, o un sumario administrativo, mientras que la reiteración podría constituir una falta grave. En tanto, todo individuo tendrá derecho a no presentar documentos ya obrados en el Estado, exigir que el organismo consulte la información internamente, presentar quejas ante incumplimientos, y acceder al registro de trazabilidad para ver quién consultó sus datos y con qué fin.

“Este proyecto busca devolverle tiempo a la gente. El tiempo es el recurso más escaso y más valioso de todas las personas; y un Estado que hace perder tiempo es un Estado que se aleja de su razón de ser. El Régimen de Dato Único apunta exactamente a lo contrario: reducir los obstáculos, eliminar la redundancia, agilizar la gestión y transformar el vínculo entre el ciudadano y la administración. Es una reforma silenciosa pero gigantesca, que tendrá impacto en la vida de millones de bonaerenses, día a día, trámite a trámite”, sentenció Leguizamón.

