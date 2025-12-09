Piqueteros realizaron cortes contra la reforma laboral y el ajuste en varias zonas de la provincia

Movimientos sociales, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Asociación de Trabajadores del Estado, el Polo Obrero y la CCC realizaron hoy una jornada de protesta contra el ajuste que lleva adelante el gobierno nacional, especialmente enfocada al recorte de ayuda socia l, y contra la reforma laboral, en la misma jornada en la que la administración de Javier Milei presenta ese proyecto de ley.

La modalidad de la protesta consistió en “acciones simultáneas y descentralizadas en distintos puntos de la zona metropolitana y del país, con el objetivo de hacer escuchar los reclamos del sector ”, ente los que se encuentran, además del reclamo contra el ajuste, una advertencia contra el recorte de planes sociales contenido en el proyecto de presupuesto nacional 2026.

Alejandro “Peluca” Gramajo, Secretario General de la UTEP, señaló en las últimas horas que “no existe reforma laboral en el mundo que haya resuelto la generación de trabajo con derechos por si sola. Cuando el gobierno nos dice que quiere avanzar con una reforma laboral para terminar con la informalidad, nos están vendiendo gato por liebre”.

En la provincia, fueron varios los epicentros de la protesta. Uno se dio en La Plata, donde se cortó el acceso a la autopista que une a la capital bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires. Otro, fue el puente Pueyrredón, donde un corte causó tensión con la policía desplegada en el lugar, aunque no hubo finalmente enfrentamientos, aunque al algunos puntos actuaron camiones hidrantes.

También hubo movilizaciones en Puente La Noria, en el límite entre CABA y Lomas de Zamora, y en La Matanza, entre otros puntos de la provincia.

Los reclamos

Desde la UTEP denuncian que desde que asumió Milei en diciembre de 2023, “el Gobierno congeló el Salario Social Complementario (SSC) para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular en $78.000 en el marco de la devaluación más grande de la historia argentina ”.

Además, reclamaron que ese Salario Social Complementario está “desacoplado de la actualización automática que regía respecto del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), que ya de por sí es de extrema indigencia ($328.400 según la última actualización unilateral por parte del gobierno). Ahora busca desenganchar la AUH de la fórmula de movilidad previsional de ANSES para evitar su actualización automática en el marco del aumento inflacionario”, sostuvieron. (DIB)