Reserva AFA: Ferreyra festejó su primer gol en el “Guapo”

Martín Ferreyra tuvo su estreno goleador en su nuevo equipo en la 4º fecha del segundo torneo de la División Reserva.

Por la Zona A, Barracas Central derrotó a Aldosivi 1 a 0 en un duelo con presencia local y festejo ya que el gol del ganador fue de Martín Ferreyra.

El olavarriense cumplió con la ley del ex a los 44 minutos de la primera parte en el “Guapo” que sumó por cuarto partido seguido, mientras que en el “Tiburón” estuvo Bautista Biondi.

Dentro del mismo grupo, Boca Juniors no pudo en el Boca Predio y cayó ante Racing por 1 a 0 sin Mateo Mendía.

Por otro lado, en la Zona B, San Lorenzo se impuso 1 a 0 a Vélez Sarsfield y Deportivo Riestra derrotó a Ferro por 1 a 0, pero en ninguno de los dos cotejos hubo presencia local.