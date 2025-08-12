Primera Nacional: jugaron los tres y no perdió ninguno

La segunda categoría del fútbol argentino jugó la 26º fecha en las dos zonas y fue sin derrotas para los equipos que cuentan con presencia local.

Después de varias fechas, los tres representantes locales volvieron a sumar minutos y fue sin derrotas.

Deportivo Maipú volvió al triunfo y en condición de local venció 1 a 0 a Tristán Suárez. Ignacio Pietrobono fue el arquero del elenco mendocino que sigue en puestos de Reducido.

Además, Mitre, en Santiago del Estero, igualó 1 a 1 ante Gimnasia de Jujuy. Facundo Wiechniak ingresó a los 69´.

Por último, Central Norte empató 0 a 0 ante Almirante Brown en Buenos Aires y volvió a sumar en el Grupo B. Carlos Battigelli volvió a la consideración del elenco de Salta e ingresó a los 89´.