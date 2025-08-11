Liga Profesional: la 4º fecha, sin festejos olavarrienses

La máxima categoría del fútbol argentino jugó, durante el fin de semana, la 4º fecha y no hubo victorias para ninguno de los equipos con futbolistas de Olavarría.

Boca Juniors, con Lucas Janson en el banco de suplentes y sin minutos, igualó 1 a 1 ante Racing en La Bombonera y sigue sin poder reencontrarse con la victoria.

Por otro lado, en San Juan, San Martín perdió 1 a 0 ante Sarmiento en un duelo clave por mantener la categoría. Santiago Salle completó los 90´ en el elenco sanjuanino.

Independiente Rivadavia, en el estadio UNO de La Plata, cayó 2 a 1 ante Estudiantes de La Plata. En la “Lepra” mendocina, Juan Barbieri y Mauricio Cardillo ingresaron a los 71´ y el volante fue protagonista en la jugada que derivó en el descuento.

Por último, Deportivo Riestra fue derrotado 1 a 0 ante Defensa y Justicia sin Braian Guille y Aldosivi no pudo con Barracas Central. Fue 3 a 1, sin Lucio Falasco.