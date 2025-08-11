Liga Profesional: la 4º fecha, sin festejos olavarrienses | Infoeme
Lunes 11 de Agosto 2025 - 22:25hs
Lunes 11 de Agosto 2025 - 22:25hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol
 - 11 de Agosto de 2025 | 22:07

Liga Profesional: la 4º fecha, sin festejos olavarrienses

El Torneo Clausura de la Liga Profesional finalizó este lunes con una nueva fecha y fue sin festejos para los equipos olavarrienses. El único equipo con presencia local que logró sumar fue Boca, que aún sigue de mala racha.

Foto: Archivo

La máxima categoría del fútbol argentino jugó, durante el fin de semana, la 4º fecha y no hubo victorias para ninguno de los equipos con futbolistas de Olavarría.

 

Boca Juniors, con Lucas Janson en el banco de suplentes y sin minutos, igualó 1 a 1 ante Racing en La Bombonera y sigue sin poder reencontrarse con la victoria.

 

Por otro lado, en San Juan, San Martín perdió 1 a 0 ante Sarmiento en un duelo clave por mantener la categoría. Santiago Salle completó los 90´ en el elenco sanjuanino.

 

Independiente Rivadavia, en el estadio UNO de La Plata, cayó 2 a 1 ante Estudiantes de La Plata. En la “Lepra” mendocina, Juan Barbieri y Mauricio Cardillo ingresaron a los 71´ y el volante fue protagonista en la jugada que derivó en el descuento.

 

Por último, Deportivo Riestra fue derrotado 1 a 0 ante Defensa y Justicia sin Braian Guille y Aldosivi no pudo con Barracas Central. Fue 3 a 1, sin Lucio Falasco.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME