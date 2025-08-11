La Li.Ce.Bo tuvo su “finde” en Olavarría

Los mejores equipos de la Provincia se presentaron en varios gimnasios de la Ciudad para el tercer weekend de la Li.Ce.Bo. que organiza la Federación Bonaerense de Vóley.
La Zona Centro-Sur contó con 27 equipos de las asociaciones Olavarriense, Azuleña, Bahiense, Sudoeste, Trenque Lauquen y Marplatense que compitieron en los gimnasios de Estudiantes, Mariano Moreno, Pueblo Nuevo (sede central y quinta) y Racing.
En representación de la AOV dijeron presentes Estudiantes y Pueblo Nuevo en las dos ramas y la Sociedad de Fomento Mariano Moreno entre los Caballeros.
Los resultados:
Sábado:
Pueblo Nuevo
Masculino
Azul Vóley Club 2 – 3 Tiro Federal (Bahía Blanca)
CeDeTalVo (Mar del Plata) 0 – 3 Liniers (Bahía Blanca)
Huracán (Necochea) 1 – 3 Pueblo Nuevo
Once Unidos (Mar del Plata) 3 – 2 Liniers (Bahía Blanca)
Femenino
Olimpo (Bahía Blanca) 1 – 3 Pueblo Nuevo
Bahiense del Norte (Bahía Blanca) 3 – 0 Pueblo Nuevo
Sociedad de Fomento Mariano Moreno
Masculino
Huracán (Necochea) 3 – 1 EDAL (Tandil)
Costa Sud (Tres Arroyos) 0 – 3 Olimpo (Bahía Blanca)
La Armonía (Bahía Blanca) 1 – 3 Juventud Unida (Tandil)
Costa Sud (Tres Arroyos) 3 – 0 Atlético Villa Gesell
Mariano Moreno 3 – 1 Olimpo (Bahía Blanca)
EDAL (Tandil) 1 – 3 CeDeTalVo (Mar del Plata)
Minigimnasio Estudiantes
Masculino
Estudiantes 0 – 3 Once Unidos (Mar del Plata)
Atlético Villa Gesell 0 – 3 Banco Provincia (Mar del Plata)
Estudiantes vs Tiro Federal (Bahía Blanca)
Femenino
Huracán (Necochea) 0 – 3 Estudiantes
Estudiantes 0 – 3 Once Unidos (Mar del Plata)
Minigimnasio Racing
Masculino
Azul Vóley Club 1 – 3 Juventud Unida (Tandil)
La Armonía (Bahía Blanca) 0 – 3 Banco Provincia (Mar del Plata)
Femenino
Once Unidos (Mar del Plata) 3 – 0 Liniers (Bahía Blanca)
Liniers (Bahía Blanca) 3 – 0 Juventud Unida (Tandil)
Mar Chiquita (Mar del Plata) 0 – 3 Bahiense del Norte (Bahía Blanca)
Quinta Pueblo Nuevo
Femenino
Villa Mitre (Bahía Blanca) 3 – 1 Juventud Unida (Tandil)
Mar Chiquita (Mar del Plata) 3 – 1 Tiro Federal (Bahía Blanca)
Villa Mitre (Bahía Blanca) 1 – 3 Tiro Federal (Bahía Blanca)
Olimpo (Bahía Blanca) 3 – 0 Huracán (Necochea)
Domingo:
Pueblo Nuevo
Banco Provincia (Mar del Plata) 3 – 0 Huracán (Necochea)
Pueblo Nuevo 1 – 3 Once Unidos (Mar del Plata)
Tiro Federal (Bahía Blanca) 3 – 1 Huracán (Necochea)
Pueblo Nuevo 3 – 1 Azul Vóley Club
Femenino
Pueblo Nuevo 3 – 0 Villa Mitre (Bahía Blanca)
Pueblo Nuevo 3 – 0 Tiro Federal (Bahía Blanca)
Sociedad de Fomento Mariano Moreno
Mariano Moreno 3 – 1 Costa Sud (Tres Arroyos)
Azul Vóley Club 3 – 0 Atlético Villa Gesell
Juventud Unida (Tandil) 2 – 3 CeDeTalVo (Mar del Plata)
Costa Sud (Tres Arroyos) 0 – 3 Banco Provincia (Mar del Plata)
CeDeTalVo (Mar del Plata) 3 – 1 Once Unidos (Mar del Plata)
Mariano Moreno 3 – 1 Juventud Unida (Tandil)
Estudiantes
Estudiantes 1 – 3 Olimpo (Bahía Blanca)
Liniers (Bahía Blanca) 3 – 0 La Armonía (Bahía Blanca)
Liniers (Bahía Blanca) 3 – 0 Atlético Villa Gesell
Estudiantes 3 – 0 EDAL (Tandil)
Femenino
Estudiantes 3 - 2 Olimpo (Bahía Blanca)
Estudiantes 1 – 3 Liniers (Bahía Blanca)
Racing
Tiro Federal 3 – 0 EDAL (Tandil)
Olimpo (Bahía Blanca) 3 – 1 La Armonía (Bahía Blanca)
Mar Chiquita Vóley 3 – 0 Juventud Unida
Femenino:
Bahiense del Norte 3 – 0 Juventud Unida
Mar Chiquita 3 – 1 Liniers (Bahía Blanca)
Quinta Pueblo Nuevo
Femenino:
Once Unidos 3 - 0 Olimpo (Bahía Blanca)
Tiro Federal 3 – 2 Huracán (Necochea)
Once Unidos 3 – 0 Villa Mitre (Bahía Blanca)
Bahiense del Norte 3 – 0 Huracán (Necochea)