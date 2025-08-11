La Li.Ce.Bo tuvo su “finde” en Olavarría

Los mejores equipos de la Provincia se presentaron en varios gimnasios de la Ciudad para el tercer weekend de la Li.Ce.Bo. que organiza la Federación Bonaerense de Vóley.

La Zona Centro-Sur contó con 27 equipos de las asociaciones Olavarriense, Azuleña, Bahiense, Sudoeste, Trenque Lauquen y Marplatense que compitieron en los gimnasios de Estudiantes, Mariano Moreno, Pueblo Nuevo (sede central y quinta) y Racing.

En representación de la AOV dijeron presentes Estudiantes y Pueblo Nuevo en las dos ramas y la Sociedad de Fomento Mariano Moreno entre los Caballeros.

Los resultados:

Sábado:

Pueblo Nuevo

Masculino

Azul Vóley Club 2 – 3 Tiro Federal (Bahía Blanca)

CeDeTalVo (Mar del Plata) 0 – 3 Liniers (Bahía Blanca)

Huracán (Necochea) 1 – 3 Pueblo Nuevo

Once Unidos (Mar del Plata) 3 – 2 Liniers (Bahía Blanca)

Femenino

Olimpo (Bahía Blanca) 1 – 3 Pueblo Nuevo

Bahiense del Norte (Bahía Blanca) 3 – 0 Pueblo Nuevo

Sociedad de Fomento Mariano Moreno

Masculino

Huracán (Necochea) 3 – 1 EDAL (Tandil)

Costa Sud (Tres Arroyos) 0 – 3 Olimpo (Bahía Blanca)

La Armonía (Bahía Blanca) 1 – 3 Juventud Unida (Tandil)

Costa Sud (Tres Arroyos) 3 – 0 Atlético Villa Gesell

Mariano Moreno 3 – 1 Olimpo (Bahía Blanca)

EDAL (Tandil) 1 – 3 CeDeTalVo (Mar del Plata)

Minigimnasio Estudiantes

Masculino

Estudiantes 0 – 3 Once Unidos (Mar del Plata)

Atlético Villa Gesell 0 – 3 Banco Provincia (Mar del Plata)

Estudiantes vs Tiro Federal (Bahía Blanca)

Femenino

Huracán (Necochea) 0 – 3 Estudiantes

Estudiantes 0 – 3 Once Unidos (Mar del Plata)

Minigimnasio Racing

Masculino

Azul Vóley Club 1 – 3 Juventud Unida (Tandil)

La Armonía (Bahía Blanca) 0 – 3 Banco Provincia (Mar del Plata)

Femenino

Once Unidos (Mar del Plata) 3 – 0 Liniers (Bahía Blanca)

Liniers (Bahía Blanca) 3 – 0 Juventud Unida (Tandil)

Mar Chiquita (Mar del Plata) 0 – 3 Bahiense del Norte (Bahía Blanca)

Quinta Pueblo Nuevo

Femenino

Villa Mitre (Bahía Blanca) 3 – 1 Juventud Unida (Tandil)

Mar Chiquita (Mar del Plata) 3 – 1 Tiro Federal (Bahía Blanca)

Villa Mitre (Bahía Blanca) 1 – 3 Tiro Federal (Bahía Blanca)

Olimpo (Bahía Blanca) 3 – 0 Huracán (Necochea)

Domingo:

Pueblo Nuevo

Banco Provincia (Mar del Plata) 3 – 0 Huracán (Necochea)

Pueblo Nuevo 1 – 3 Once Unidos (Mar del Plata)

Tiro Federal (Bahía Blanca) 3 – 1 Huracán (Necochea)

Pueblo Nuevo 3 – 1 Azul Vóley Club

Femenino

Pueblo Nuevo 3 – 0 Villa Mitre (Bahía Blanca)

Pueblo Nuevo 3 – 0 Tiro Federal (Bahía Blanca)

Sociedad de Fomento Mariano Moreno

Mariano Moreno 3 – 1 Costa Sud (Tres Arroyos)

Azul Vóley Club 3 – 0 Atlético Villa Gesell

Juventud Unida (Tandil) 2 – 3 CeDeTalVo (Mar del Plata)

Costa Sud (Tres Arroyos) 0 – 3 Banco Provincia (Mar del Plata)

CeDeTalVo (Mar del Plata) 3 – 1 Once Unidos (Mar del Plata)

Mariano Moreno 3 – 1 Juventud Unida (Tandil)

Estudiantes

Estudiantes 1 – 3 Olimpo (Bahía Blanca)

Liniers (Bahía Blanca) 3 – 0 La Armonía (Bahía Blanca)

Liniers (Bahía Blanca) 3 – 0 Atlético Villa Gesell

Estudiantes 3 – 0 EDAL (Tandil)

Femenino

Estudiantes 3 - 2 Olimpo (Bahía Blanca)

Estudiantes 1 – 3 Liniers (Bahía Blanca)

Racing

Tiro Federal 3 – 0 EDAL (Tandil)

Olimpo (Bahía Blanca) 3 – 1 La Armonía (Bahía Blanca)

Mar Chiquita Vóley 3 – 0 Juventud Unida

Femenino:

Bahiense del Norte 3 – 0 Juventud Unida

Mar Chiquita 3 – 1 Liniers (Bahía Blanca)

Quinta Pueblo Nuevo

Femenino:

Once Unidos 3 - 0 Olimpo (Bahía Blanca)

Tiro Federal 3 – 2 Huracán (Necochea)

Once Unidos 3 – 0 Villa Mitre (Bahía Blanca)

Bahiense del Norte 3 – 0 Huracán (Necochea)