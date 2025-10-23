Hockey: Estudiantes terminó su duelo pendiente | Infoeme
Viernes 24 de Octubre 2025 - 0:08hs
20°
Viernes 24 de Octubre 2025 - 0:08hs
Olavarría
20°
Infoeme
 |  deportes
 |  Hockey
 - 23 de Octubre de 2025 | 20:15

Hockey: Estudiantes terminó su duelo pendiente

El pasado domingo, Estudiantes completó su partido pendiente en Primera División Femenina y no logró sostener la ventaja que había logrado antes de que el mal clima obligara la suspensión.

Estudiantes y Los Cardos completaron el duelo que había sido suspendido por tormenta eléctrica y terminó con empate en la continuidad del certamen organizado por la Federación Tandilense de Hockey.

 

En condición de visitante el “Bataraz” no logró sostener los dos goles de ventaja logrados en el comienzo del duelo y terminó siendo igualdad.

 

Por otro lado, también en la ciudad serrana, las Mamis de Estudiantes visitaron a EDAL por las semifinales a partido único del Torneo de Primera B de la Liga Azuleña y fue con derrota por penales.

 

Los resultados:

Primera:

Los Cardos 3 – 3 (Constanza Armesto y Victoria Meira -2-) Estudiantes

Máster:

EDAL 1 – 1 (Natalia Balbuena) Estudiantes

 

Fuente: Prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME