Hockey: Estudiantes terminó su duelo pendiente

Estudiantes y Los Cardos completaron el duelo que había sido suspendido por tormenta eléctrica y terminó con empate en la continuidad del certamen organizado por la Federación Tandilense de Hockey.

En condición de visitante el “Bataraz” no logró sostener los dos goles de ventaja logrados en el comienzo del duelo y terminó siendo igualdad.

Por otro lado, también en la ciudad serrana, las Mamis de Estudiantes visitaron a EDAL por las semifinales a partido único del Torneo de Primera B de la Liga Azuleña y fue con derrota por penales.

Los resultados:

Primera:

Los Cardos 3 – 3 (Constanza Armesto y Victoria Meira -2-) Estudiantes

Máster:

EDAL 1 – 1 (Natalia Balbuena) Estudiantes

Fuente: Prensa CAE