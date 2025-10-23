Declararon la Emergencia en Seguridad en el Partido de Olavarría por 180 días

En sesión ordinaria, el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría aprobó por unanimidad la ordenanza que declara la Emergencia en Seguridad en el Partido de Olavarría por el término de ciento ochenta (180) días, con el propósito de optimizar los recursos destinados a la prevención y abordaje del delito.

La medida busca fortalecer el trabajo conjunto entre las distintas áreas del Estado local, los organismos de seguridad y la comunidad, promoviendo acciones de prevención, planificación y coordinación institucional.

Durante el tiempo que dure la emergencia, el Ejecutivo podrá adoptar medidas administrativas que permitan una respuesta ágil ante las necesidades operativas y preventivas, informando periódicamente al Concejo Deliberante y al Consejo de Seguridad Municipal sobre las acciones implementadas.

La ordenanza incluye la elaboración por parte del Ejecutivo de un diagnóstico sobre la situación de la seguridad, con un informe de situación que contemple los recursos disponibles, las acciones desarrolladas durante el año, el mapa del delito y el estado del sistema de monitoreo urbano.

El texto aprobado también dispuso el refuerzo de los canales de comunicación entre el Municipio y la comunidad, impulsando la difusión de números de emergencia, direcciones útiles y la incorporación de vecinos al programa “Vecinos en Red”.