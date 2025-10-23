Tragedia en Ruta 9: tres muertos en accidente que involucró a dos camiones y dos autos | Infoeme
Olavarría
 policiales
 23 de Octubre de 2025 | 20:34

Tragedia en Ruta 9: tres muertos en accidente que involucró a dos camiones y dos autos

Fue en Campana a la altura del kilómetro 73 de la Ruta 9. Al parecer, uno de los camiones, que se dirigía en sentido hacia a Rosario, se cruzó al carril contrario.

Al menos tres personas murieron en un siniestro vial múltiple que se produjo esta tarde a la altura del kilómetro 73 de la Ruta 9, en Campana. De acuerdo con las primeras informaciones, los vehículos involucrados fueron cuatro, dos camiones y dos automóviles.

Según el canal de noticias TN, alrededor de las 15.15 uno de los camiones, que se dirigía por la Panamericana en sentido hacia la ciudad de Rosario y que transportaba un container, por motivos que deberán investigarse se cruzó al carril contrario e impactó contra aquellos vehículos que transitaban en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Producto del impacto, al menos tres de los vehículos (los dos camiones y un utilitario) se incendiaron. El restante es un Citroën C4 que se incrustó debajo de uno de los camiones. Las tareas de rescate en el lugar se tornan por demás dificultosas, como consecuencia justamente de la destrucción total producida por el fuego.

En un primer momento había trascendido que el saldo trágico era de cinco fallecidos. Sin embargo, finalmente se confirmó que eran tres las víctimas fatales.(DIB)

 

