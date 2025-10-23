Tras varios siniestros fatales demuelen el limitador de altura del Camino de los Peregrinos

El Municipio informó que este jueves comenzaron los trabajos para remover el limitador de altura ubicado en la Avenida Trabajadores por lo que el tránsito fue interrumpido para facilitar los trabajos.

Según detallaron, la circulación fue cortada en la avenida entre Ruta 60 y Avenida Alberdi, en donde efectivos de Protección Ciudadana desplegaron un operativo para reorganizar el tránsito vehicular.

Finalmente, luego de varios siniestros ocurridos en la zona del limitador, fue demolido totalmente por decisión del Municipio. El último episodio ocurrido allí, que conmovió a toda la ciudad, fue el protagonizado por una mujer que falleció junto a su hija de 9 años tras chocar con la estructura.