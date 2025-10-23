El rugby “Bataraz” fue una fiesta con las Finales de la UROBA

La Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires completó la temporada 2025 para las categorías Juveniles y las Finales tuvieron lugar en las canchas del Club Estudiantes.

El predio “albinegro” vivió una verdadera fiesta con equipos, familias y vibrantes definiciones en M14, M16 y M18. La jornada culminó con la entrega de premios a los campeones y subcampeones de Oro, Plata, Bronce y Estímulo en las categorías M14, M16 y M18, coronando un día inolvidable para el rugby regional.

En lo deportivo, Estudiantes tuvo una destacada participación, consagrándose Campeón de Plata en M16, Subcampeón de Oro en M18 y Subcampeón de Plata en M14.

Los resultados:

Copa de Oro

M14: Remo 86 – 21 Lincoln

M16: Miuras 17 – 7 SORUC

M18: Miuras 29 – 19 Estudiantes

Copa de Plata

M14: Argentino 26 – 19 Estudiantes

M16: Remo 20 – 28 Estudiantes

M18: Remo 23 – 20 SORUC

Copa de Bronce

M14: SORUC 14 – 47 9 de Julio

M16: Linqueño 47 – 34 9 de Julio

M18: Argentino 65 – 26 Linqueño

Copa Estímulo

M14: Miuras 53 – 12 Indios

Fuente: prensa CAE