Viernes 24 de Octubre 2025
El rugby “Bataraz” fue una fiesta con las Finales de la UROBA

El pasado sábado, en el Parque Guerrero se vivió una verdadera fiesta con el cierre de la temporada para el rugby juvenil. Estudiantes fue protagonista en todas las categorías.

La Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires completó la temporada 2025 para las categorías Juveniles y las Finales tuvieron lugar en las canchas del Club Estudiantes.

 

El predio “albinegro” vivió una verdadera fiesta con equipos, familias y vibrantes definiciones en M14, M16 y M18. La jornada culminó con la entrega de premios a los campeones y subcampeones de Oro, Plata, Bronce y Estímulo en las categorías M14, M16 y M18, coronando un día inolvidable para el rugby regional.

 

En lo deportivo, Estudiantes tuvo una destacada participación, consagrándose Campeón de Plata en M16, Subcampeón de Oro en M18 y Subcampeón de Plata en M14.

 

Los resultados:

Copa de Oro

M14: Remo 86 – 21 Lincoln

M16: Miuras 17 – 7 SORUC

M18: Miuras 29 – 19 Estudiantes

 

Copa de Plata

M14: Argentino 26 – 19 Estudiantes

M16: Remo 20 – 28 Estudiantes

M18: Remo 23 – 20 SORUC

 

Copa de Bronce

M14: SORUC 14 – 47 9 de Julio

M16: Linqueño 47 – 34 9 de Julio

M18: Argentino 65 – 26 Linqueño

 

Copa Estímulo

M14: Miuras 53 – 12 Indios

 

Fuente: prensa CAE

 

