Accidente fatal en Godoy Cruz: una joven murió tras chocar en moto con una camioneta

El accidente tuvo lugar en el barrio Empleados de Comercio, y terminó con la muerte de una joven motociclista.

El choque entre una motocicleta y una camioneta terminó con la vida de una joven, quien circulaba en el rodado de menor tamaño, conducido por un hombre. El accidente ocurrió cerca de las 12 de este miércoles, en el cruce de las calles América y Carlos Paz, dentro del barrio Empleados de Comercio de Godoy Cruz.

El siniestro fue alertado por una llamada al servicio de emergencias 911, describiendo que una persona se encontraba tendida sobre la vía pública, por lo que se desplazó personal de la Comisaría 50° y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado.

