Liga Nacional: OTC no pudo defender su localía

Oberá Tenis Club sufrió su segunda derrota de la recién comenzada Liga Nacional y fue ante el colero del certamen que salió de perdedor.

OTC cayó 89 a 87 ante Argentino de Junín en Oberá en un duelo en el que ele equipo misionero batalló y puso más sacrificio que juego, pero no le alcanzó para revertir el marcador adverso.

En el equipo que sumó su segunda derrota del certamen, Agustín Brocal fue uno de los jugadores destacados con 18 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 1 robo.

Bruno Sansimoni, por su parte, completó 25:13 minutos en la cancha con 16 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias.