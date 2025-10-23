Handball: Estudiantes y Racing jugaron amistosamente

En el Macrogimnasio del Club Atlético Estudiantes, hubo amistosos entre los equipos olavarrienses.

El primer equipo femenino del Club Estudiantes recibió a Racing en un duelo amistoso aprovechando la inactividad de las competencias oficiales. Fue festejo 31 a 13 para el “Bata”.

Previamente y durante la mañana, las categorías Infantiles, Menores, Cadetes y Juveniles participaron de partidos internos en un clima de camaradería y diversión, cerrando la actividad con una hamburgueseada grupal.

Fuente: Prensa CAE