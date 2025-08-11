Torneo Federal A: festejaron los locales del "León Patagónico"

La tercera categoría del fútbol argentino jugó la 4º fecha en las Zona Campeonato y las Reválidas y fue con festejo para Deportivo Rincón en uno de los nonagonales.

En el césped sintético de la cancha del predio de Ciudad Deportiva, Deportivo Rincón ganó en la última pelota del partido y se acerca a la cima de la tabla de posiciones.

En el equipo neuquino que cuenta con Matías González y Nicolás Serantes como parte del cuerpo técnico estuvieron presentes Nicolás Di Bello y Agustín Osinaga que completaron todo el cotejo.

Por otro lado, en Bahía Blanca hubo clásico entre Villa Mitre y Olimpo que terminó siendo empate 1 a 1. Pablo Mujica fue titular en el “Tricolor” que aún no ganó en la segunda parte del certamen que otorga ascensos a la Primera Nacional.

Otro de los equipos que sigue sin ganar en la Zona Campeonato es Kimberley que, en Mar del Plata, perdió 2 a 1 con Argentino de Monte Maíz. Bruno Di Bello inició las acciones en el “Dragón”, pero dejó el campo de juego a los 12´ de la segunda parte.

Por otro lado, en la Zona Reválida, Defensores de Belgrano sumó un vital triunfo para alejarse del descenso al ganarle 1 a 0 a Sol de América en Formosa y Santamarina no pudo en su excursión a Mendoza. Perdió 2 a 1 ante San Martín, pero en ninguno de los dos partidos hubo presencia local.