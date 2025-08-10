Quimey Marín fue operado de su lesión de rodilla

Quimey Marín ya pasó por el quirófano de una clínica tandilense y ya se recupera de la lesión que sufrió en plena disputa de la Fase Reválida del Torneo Federal A.

El futbolista de Santamarina, junto con su compañero Luciano Domínguez, se sometieron exitosamente a las intervenciones para recuperarse de sus lesiones de rodillas.

“La verdad que estoy muy contento. La lesión fue hace dos semanas y ya estar operado es una tranquilidad”, dijo el futbolista surgido en El Fortín y sentenció: “Ahora viene la recuperación. Entre 7:30 a la clínica, a las 9 ya estaba operado y al mediodía en mi casa”.

Marín y Domínguez fueron intervenidos por un trabajo conjunto entre la Mutual AMEMT y Raúl Escudero.