Quedó constituido el Observatorio Vial Municipal

En el inicio de la tarde de este viernes se realizó la presentación oficial del Observatorio Vial Municipal, en el marco de un encuentro que se desarrolló en el Salón Blanco del Palacio Municipal, encabezado por el intendente Maximiliano Wesner y el subsecretario de Protección Ciudadana Elías Quintas.

La actividad se enmarcó en el cumplimiento del proyecto impulsado desde el bloque Unión por la Patria y que de manera unánime fue promulgado por el Concejo Deliberante. Se trata de la puesta en funcionamiento de una herramienta colaborativa e interdisciplinaria que permita contar con información actualizada y precisa en materia de siniestralidad vial, y a partir de la misma el despliegue de medidas preventivas y políticas integrales, que favorezcan al desarrollo de una ciudad más segura.

En ese sentido, el subsecretario de Seguridad Elías Quintas presentó un informe con cifras precisas en materia de la siniestralidad registrada durante el primer semestre de 2025, además de la tareas de seguridad vial desplegadas desde el área en el corriente año.

En la ocasión se contó con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, Subsecretaría de Protección Ciudadana, del Centro Monitoreo, de la Dirección de Licencias de Conducir, de la Dirección de Planificación Estratégica. Estuvieron presentes, además la concejal Belén Abraham, impulsora del proyecto, el concejal Carlos Coscia (PRO ERF), referentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro y representantes de la Agrupación 16 de Agosto.