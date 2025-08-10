Nutrida agenda de actividades para despedir el fin de semana en Olavarría

Este domingo en la ciudad y localidades se llevarán a cabo propuestas para toda la familia. Entre las actividades sobresalientes, este domingo a partir de las 14 horas, en el recientemente inaugurado Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego A. Maradona” (Av. Emiliozzi y Calle 130), se realizará la “Kermesse de Zamba”.

La propuesta contará con inflables temáticos, juegos, plaza interactiva, sector de dibujo, y distintas postas con propuestas lúdicas y recreativas, que invitan a divertirse y aprender a través de los momentos más relevantes de la historia argentina.A modo de cierre, y para culminar la jornada habrá un espectáculo infantil.

AGENDA COMPLETA

14 horas – Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego A. Maradona” (Av. Emiliozzi y Calle 130) Acceso por Calle 130

Este domingo 10 de agosto, a partir de las 14 horas, en el recientemente inaugurado Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego A. Maradona” (Av. Emiliozzi y Calle 130), se instalará la “Kermesse de Zamba”, una propuesta lúdica y educativa, que llega a nuestra ciudad a través del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, con la organización del Municipio de Olavarría.

La kermese contará con inflables temáticos, juegos, plaza interactiva, sector de dibujo, y distintas postas, que invitan a niños, niñas y toda la familia, a divertirse y aprender, a través de contenidos educativos sobre los hechos más relevantes de la historia argentina.

Cada juego se encuentra vinculado a alguno de los personajes de Zamba, y a través de ellos, las infancias irán recorriendo las diferentes instancias, completando de esta manera una revista con stickers.

La kermesse tendrá distintos inflables con referencia a sucesos, lugares emblemáticos o sobre héroes de la Patria (El Cruce de los Andes, Estadio Diego A. Maradona y El Cabildo). A su vez, la kermesse contará con dos sectores adicionales como La Panchera y La Pochoclera.

En la denominada “Plaza Artística”, los niños tendrán la oportunidad de colorear dibujos de Zamba, que luego serán exhibidos para todas las familias que participen de la actividad. A modo de cierre, y para culminar la jornada habrá un espectáculo infantil.

14 a 17 horas. Visitas al reptilario en La Casona “Dr. Carlos Romero” del Bioparque y juegos en ludoteca y juegos de estrategia en el Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti”

Este domingo, de 14 a 17 horas, en el marco las actividades que impulsa el Polo Educativo y Recreativo Municipal “La Máxima” habrá visitas al reptilario ubicado en La Casona “Dr. Carlos Romero”. Allí podrán observarse variadas especies de reptiles, muchos de ellos característicos de nuestra zona serrana.

También los visitantes podrán elegir entre otras propuestas, como los juegos en ludoteca y juegos de estrategia, que ponen en juego nuestra imaginación y pensamiento crítico.

14 a 16 horas. NIDO El Progreso (Mitre y Calle 7) y Sociedad de Fomento Barrio AOMA (Barcalá entre General Paz y Coronel Suárez). Festival de las Infancias. Juegos, música y sorpresas

Este fin de semana continuará el calendario de festivales por el Mes de las Infancias, un cronograma que surge de la labor conjunta de distintas áreas de la comuna e instituciones intermedias, vecinos y vecinas de todo el Partido. Se trata de una decisión del intendente Maximiliano Wesner que dota a los festejos de impronta más abierta, territorial y con el objetivo de que los niños y niñas puedan festejar su día en espacios de cercanía.

Es por ello que desde el Municipio se invita a toda la comunidad a disfrutar de estas jornadas que se desarrollarán en distintos puntos del Partido de Olavarría, con el propósito de garantizar el acceso y reivindicar el derecho de todas las infancias al juego y a la recreación.

16 horas – Museo Municipal “Dámaso Arce” – Taller de Títeres de Varilla (para niños, a partir de 6 años). Cupos limitados

En el marco de la muestra “Mundos para mirar de cerca” del titiritero tandilense Eugenio Deoseffe que se expone en el MDA, a través de una propuesta lúdica con la temática del pintor Quinquela Martín, los asistentes podrán crear sus propios títeres de varilla para luego llevarlos a un pequeño teatro comunitario.

La actividad se encuentra destinada para niños y niñas (a partir de los 6 años de edad). Cupos limitados. Inscripción por orden de llegada.

17 horas – Museo Municipal “Hermanos Emiliozzi” – Visitas guiadas

Durante el fin de semana, en el Museo Emiliozzi, a las 17 horas habrá visitas guidas por el espacio, que honra la trayectoria de Dante y Torcuato Emiliozzi, quienes llevaron la impronta de nuestra ciudad por todo el país.

En el año 2005 la Municipalidad de Olavarría, adquirió el edificio donde los hremanos Emiliozzi forjaron una trayectoria repleta de logros y récords: corrieron 183 carreras durante 20 años, obteniendo 4 títulos consecutivos de Campeón y uno de Subcampeón. Y fueron ganadores hasta 1966, con su famosa “Galera”.

Mediante un proyecto en conjunto entre la familia Emiliozzi y la Municipalidad de Olavarría el histórico taller de la calle Necochea fue recreado como Museo e inaugurado un 19 de octubre de 2013.

18 a 21 horas – Casa del Bicentenario – Milonga La Bicente

Este domingo 10 de agosto llega una nueva edición de Milonga La Bicente. Se invita a disfrutar de un atardecer a puro tango, de 18 a 21 horas en la Casa del Bicentenario (Bolívar y Cerrito). Se convoca a todos aquellos que quieran participar de estas nochecitas de milonga, a sumarse, acompañar y disfrutar del tango.

La actividad es con entrada es libre y gratuita. Los asistentes, que así lo deseen, pueden llevar equipo de mate. Se recuerda que no se puede ingresar con alcohol al espacio.

Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación y la Escuela Municipal de Danzas se ha impulsado esta propuesta que busca brindar un espacio de danza y encuentro para todos aquellos apasionados del tango.

20:30 horas – Teatro Municipal – Caja Negra (Homenaje a Soda Stereo y Cerati)

Formada en el 2018, la banda, es un homenaje a la música de Soda Stereo y Gustavo Cerati que replica la formación de la banda de Gustavo en sus últimas giras reproduciendo fielmente el audio de las canciones sin buscar imitar la puesta en escena.

Presentaciones destacadas. Entre las muchas presentaciones de la banda en vivo en bares, eventos masivos y teatros en distintas ciudades se destacan: la Fiesta Novembeer, donde compartieron escenario principal con Juanse y Ella es Tan Cargosa; el Soda Sinfónico, que se repitió a sala llena en distintas ciudades de la provincia en conjunto con la Orquesta Sinfónica de Olavarría; la apertura de la muestra de fotos “La Máquina de Mirar” de Andy Cherniavsky, donde cerraron la charla dada por la prestigiosa fotógrafa del rock nacional, y la presentación con Michelle Bliman y Fernando Samalea (baterista de Cerati).

Caja Negra está formada por Tati Freites, en voz y guitarras; Eduardo Grave, en guitarras; Federico Lapieza, en teclados y coros; Roberto Bonifacio, en bajo, y Diego Chantiri, en batería.

Entrada general (numeradas en plateas y palcos): $ 13200. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo. Venta en el Teatro Municipal (Rivadavia 2780) con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito.

Museos Municipales de los Pueblos

Durante el fin de semana abrirán sus puertas de 15 a 18 horas.

16 horas: Visitas guiadas