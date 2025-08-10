Wesner visitó la Escuela N° 80 y presentó un plan de reformas

En la tarde del último jueves el intendente Maximiliano Wesner, junto a integrantes de su gabinete, visitó la Escuela Primaria N° 80, ubicada en el barrio CECO.

En la ocasión, el jefe comunal presentó a la comunidad educativa el plan de reformas diseñado desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos. El proyecto fue entregado a las autoridades para que no sólo estén en conocimiento del plan de obras, sino que además puedan realizar las valoraciones y modificaciones que crean pertinentes.

Wesner estuvo acompañado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña y el director de Gestión Territorial, Leonardo Yunger. También estuvo presente el presidente del Consejo Escolar Ariel Rodríguez. Fueron recibidos por directivos e integrantes del plantel docente de la tradicional escuela ubicada sobre Teniente Perón e Islas Malvinas.

Las obras se traducen en la reforma integral de una de las baterías de sanitarios del establecimiento. Se trata de aproximadamente 64 metros cuadrados, que serán completamente renovados y refaccionados, en un plan de obras en el que se contemplará la utilización por parte de personas con discapacidad.

Se trata, además, de una nueva muestra del acompañamiento que desde el Ejecutivo se realiza hacia la educación pública, para garantizar el acceso y condiciones óptimas de aprendizaje para todas y todos los estudiantes.