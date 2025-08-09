Atletas de Olavarría corrieron en Epecuén y en CuraMalal

Entre sábado y domingo, atletas de diferentes grupos running de la Ciudad se presentaron en competencias de aventura en varios escenarios de la Provincia de Buenos Aires.

En la jornada del último sábado se vivió en Pigüé la novena edición del Desafío Curamalal, que edición tras edición sigue superándose con la organización del Club Peñarol, en el imponente entorno natural del cordón serrano Curamalal con casi 500 atletas.

Marcelo Gallo fue el mejor atleta de la delegación olavarriense ya que se impuso en la distancia de 10 kilómetros.

Por otro lado, en la mañana del domingo se corrió la 8ª edición de la Vuelta al Lago Epecuén en Carhué. La competencia, una de las más destacadas del calendario nacional de trail y aventura, tuvo su largada desde un lugar emblemático: las Ruinas de Villa Epecuén.

La competencia fue organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Adolfo Alsina y contó con media docena de representantes.

Los resultados:

En la “Vuelta de Epecuén”

21K:

Damas

14° Daniela Menon con 2:06:21. 2° categoría

Caballeros

16° Kevin López con 1:45:55. 4° categoría

26° Hernán Ayesa con 2:01:47. 5 categoría

11K:

Caballeros

25° Martín Pirola con 1:03:12

En el “Desafío CuraMalal”

25K:

Damas

8° Marianela Fernández con 3:25:42

21° Patricia Etchebehere con 3:41:49

Caballeros

6° Mauricio Olivera con 2:29:48

41° Gustavo Pérez con 3:13:58

73° Ramiro Suárez con 3:35:54

74° Sergio Bibiloni con 3:35:54

78° Emiliano Alderete con 3:39:59

83° Hernán Striebreck con 3:41:39

94° Pablo Molina con 3:49:31

104° Cristian Becker con 4:04:22

10K:

Damas

13° Vilanova Mariana con 1:09:58

90° Alejandra Casassa con 1:41:22

Caballeros

1° Marcelo Gallo con 49:33

58° José Rossi con 1:16:34

88° Fernando Andrónaco con 1:41:22