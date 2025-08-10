Operativos UTOI: dos aprehendidos en el Barrio Bancario por andar con marihuana

Dos olavarrienses fueron aprehendidos en los últimos días en la zona del Barrio Bancario luego de que efectivos de la UTOI los interceptaron en el marco de operativos de saturación y descubrieron que iban con marihuana.

Las aprehensiones se produjeron cuando efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) desplegaron un operativo en la zona mencionada en dos días diferentes.

En el primer caso interceptaron a un hombre mientras desplegaban controles vehiculares y procedieron a identificarlo. Cuando le realizaron una requisa en el lugar, encontraron entre sus pertenencias un envoltorio con marihuana, por lo que quedó aprehendido y trasladado a la sede policial.

En el segundo hecho, otro sujeto fue interceptado para realizar un relevamiento de la documentación de su vehículo y cuando revisaron en el interior del automóvil encontraron una bolsa de marihuana: también quedó aprehendido.

En ambos casos, los ciudadanos quedaron imputados en el marco de causas caratuladas como "Infracción a la Ley 23.737" a cargo de la UFI N°19.