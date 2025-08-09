Más de 250 docentes, no docentes y auxiliares acompañaron a Wesner en un encuentro de educación | Infoeme
 9 de Agosto de 2025

Más de 250 docentes, no docentes y auxiliares acompañaron a Wesner en un encuentro de educación

Los diferentes integrantes de la comunidad educativa se reunieron en el salón de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno a debatir sobre políticas públicas. 

En la tarde de este viernes, el salón de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno recibió a más de 250 integrantes de la comunidad educativa en una jornada encabezada por el Intendente Maximiliano Wesner

Estuvieron acompañando al intendente Ariel Rodríguez, Julio Benítez, Marta Casanella, Romina Altafini, Leonardo Yunger, Lucía Palacios y Telma Cazot.

El encuentro se dio en el marco de una puesta en valor de las distintas gestiones que el Municipio de Olavarría viene realizando en materia de educación.

Wesner, al momento de brindar las palabras que dieron inicio a la actividad, realizó un pormenorizado repaso de las gestiones que el Municipio ha realizado en el área y destacó el trabajo cotidiano de toda la comunidad educativa para “trabajar por esa educación que queremos”, indicó el Jefe Comunal.

Posteriormente, Ariel Rodríguez, junto a Marta Casanella, explicaron la modalidad en la que se desarrollaría la etapa de diálogo y debate, para la cual fueron conformadas distintas mesas de trabajo.

Así, la jornada invitó a pensar y debatir las políticas educativas, tanto para gestión pública y privada de cara al futuro.

