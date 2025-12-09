Mateo Mendía: “Me muero por jugar en Boca”

El olavarriense habló de su futuro en Boca Juniors luego de ser campeón en la División Reserva.

Mateo Mendía habló con Planeta BJ habló tras la consagración “Xeneize” por penales en el Torneo Clausura de la División Reserva y reveló su deseo de afianzarse en el plantel mayor.

El capitán del equipo dirigido por Mariano Herrón ya sabe lo que es debutar en la Primera de Boca, aunque no tuvo demasiadas oportunidades. Sin embargo, de cara a lo que se viene, Mendía dejó en claro su deseo de pelear por un lugar en el plantel mayor y descartó la posibilidad de marcharse del club.

El defensor que lideró el plantel de Reserva durante todo el año fue una pieza inamovible para Herrón en la temporada y fue clave en varios partidos. Ahora, con el campeonato conseguido, el juvenil se refirió a su futuro en el club y descartó marcharse en el corto plazo.

“Mi cabeza está acá. Me muero por jugar en Boca. Hoy el foco está acá, después veremos cómo sigue todo. Pero siempre acá, en el corazón siempre Boca”, manifestó con la medalla de campeón en el pecho y una visible felicidad por el nuevo título conseguido.

En el año, se habló de la posibilidad de que Mendía se marche a préstamo a Platense, quien tenía intenciones de incorporarlo. Sin embargo, la operación nunca se concretó y al no tener minutos en la Primera, decidió sumar rodaje con la Reserva donde es titular indiscutido y el venidero jueves, desde las 20:00 volverá a disputar una Final, esta vez ante Vélez Sarsfield para conocer al mejor equipo del 2025.

Fuente: planetabj.com