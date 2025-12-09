Básquet Local: ganó Racing en Tandil y es campeón del Torneo Clausura | Infoeme
Básquet Local: ganó Racing en Tandil y es campeón del Torneo Clausura

En la noche de este martes se definió el Torneo Clausura de Primera División con festejo para Racing. Habrá Final Anual.

Foto: Prensa ABO

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría tiene a su campeón con la victoria de Racing en condición de visitante.

 

El “Chaira” derrotó 65 a 61 a Independiente en el Duggan Martignoni y volvió a gritar campeón en el certamen doméstico. Manuel Yaben con 28 puntos fue el goleador de la noche.

 

El elenco olavarriense se quedó volvió a derrotar a Independiente por segunda semana consecutiva en un duelo que dominó de principio a fin en tierras serranas.

 

La victoria para los dirigidos por Matías Orlando forzó la Final Anual para conocer al mejor equipo del 2025. Será la venidera semana en escenario a definir y volverá a enfrentar a Independiente con el elenco de la “Estrellita”.

 

Síntesis Independiente – Racing:

Estadio: Duggan Martignoni

Árbitros: Villacorta, J., Chantiri, A. y Reyes, A.

Independiente (61): San Martín (6), Ullua (7), Gutkin (0), Lasarte (7), Weisbeck (15) -FI- Zulberti (8), Capristo (2), Lanusse (4), Ojeda (2), Di Salvo (8), Pedone Diez (2). DT- Emmanuel Hartstock

Racing (65): Ciuffetelli (7), Risso (9), Larregina (2), Yaben (28), Mondino (12) -FI- Vázquez (2), Díaz Herrera (0), D´Alessio, S. (4), Santana (1), D´Alessio, F. (0), Pietrafesa (0). DT- Matías Orlando

Parciales: 14 – 21; 28 – 36; 43 – 45 y 61 – 65 

 

