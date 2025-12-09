Terminó otra concurrida y exitosa edición de la “Copa CEO”

Organizado por la Subcomisión de Fútbol Infantil del Club Embajadores y con muchísimos partidos, se completó la “Copa CEO de Verano” para cinco categorías.

El Fortín Azul se consagró campeón de la categoría principal de la tradicional competencia que tiene lugar en el Tete Di Carlo.

Las posiciones:

2014

1- El Fortín Azul

2- Chacarita (Azul)

3- CAE Negro

4- I. Coliqueo (Los Toldos)

Paralelo 2014

1- Racing Estrella

2- El Fortín Celeste

3- CEO Blanco

4- Deportes Olavarría

2016

1- Alumni Azuleño

2- RAC Azul

3- CEO Azul

4- Sarmiento (Tapalqué)

Paralelo 2016

1- CEO Verde

2- CAE Blanco

3- RAC Amarillo

4- RAC Estrella

2018

1- CEO

2- El Fortín Azul

3- CAE Negro

4- Hinojo

Fuente y Foto: Prensa CEO