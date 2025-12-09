Terminó otra concurrida y exitosa edición de la “Copa CEO” | Infoeme
Terminó otra concurrida y exitosa edición de la “Copa CEO”

Durante todo el pasado fin de semana se completó una nueva edición veraniega de la “Copa CEO” y en el transcurso del lunes se conocieron los campeones.

Organizado por la Subcomisión de Fútbol Infantil del Club Embajadores y con muchísimos partidos, se completó la “Copa CEO de Verano” para cinco categorías.

 

El Fortín Azul se consagró campeón de la categoría principal de la tradicional competencia que tiene lugar en el Tete Di Carlo.

 

 

Las posiciones: 

2014 

1- El Fortín Azul

2- Chacarita (Azul)

3- CAE Negro

4- I. Coliqueo (Los Toldos)

 

Paralelo 2014

1- Racing Estrella 

2- El Fortín Celeste

3- CEO Blanco

4- Deportes Olavarría

 

2016 

1- Alumni Azuleño

2- RAC Azul

3- CEO Azul

4- Sarmiento (Tapalqué)

 

Paralelo 2016

1- CEO Verde

2- CAE Blanco

3- RAC Amarillo

4- RAC Estrella

 

2018

1- CEO

2- El Fortín Azul

3- CAE Negro

4- Hinojo

 

Fuente y Foto: Prensa CEO

 

