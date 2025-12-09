Fútbol Menor: terminó una fecha y siguió la otra

El último torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas terminó con la 3° fecha y prosiguió con la 4° en la calurosa tarde del martes.

Hubo acción en cuatro escenarios. Estudiantes ganó en sus tres partidos ante Sierra Chica y también tuvo todos festejos San Martín ante Luján; Embajadores sumó en dos duelos ante Loma Negra y el “Celeste” y Ferro completaron tres cotejos adeudados con reparto de puntos.

Los resultados:

En Décima:

Loma Negra 1 – 2 Ferro

Estudiantes 6 – 0 Sierra Chica

En Novena:

Embajadores 6 – 2 Loma Negra

En Octava:

Estudiantes 1 – 0 Sierra Chica

En Séptima:

San Martín 6 – 1 Luján

Estudiantes 1 – 1 Sierra Chica

Embajadores 1 – 1 Loma Negra

En Sexta:

Loma Negra 1 – 1 Ferro

En Quinta:

San Martín 3 – 1 Luján

Loma Negra 3 – 1 Ferro