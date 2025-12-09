Fútbol Menor: terminó una fecha y siguió la otra | Infoeme
Miércoles 10 de Diciembre 2025 - 1:15hs
Miércoles 10 de Diciembre 2025 - 1:15hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  fútbol menor
 - 9 de Diciembre de 2025 | 23:29

Fútbol Menor: terminó una fecha y siguió la otra

En la jornada de este martes, tuvo continuidad el Torneo Final para el fútbol formativo olavarriense y fue con dos fechas.

Fotos: Verito Fotografías

El último torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas terminó con la 3° fecha y prosiguió con la 4° en la calurosa tarde del martes.

 

Hubo acción en cuatro escenarios. Estudiantes ganó en sus tres partidos ante Sierra Chica y también tuvo todos festejos San Martín ante Luján; Embajadores sumó en dos duelos ante Loma Negra y el “Celeste” y Ferro completaron tres cotejos adeudados con reparto de puntos.

 

 

Los resultados:

En Décima:

Loma Negra 1 – 2 Ferro 

Estudiantes 6 – 0 Sierra Chica 

 

En Novena:

Embajadores 6 – 2 Loma Negra 

 

En Octava:

Estudiantes 1 – 0 Sierra Chica 

 

En Séptima:

San Martín 6 – 1 Luján 

Estudiantes 1 – 1 Sierra Chica 

Embajadores 1 – 1 Loma Negra 

 

En Sexta:

Loma Negra 1 – 1 Ferro 

 

En Quinta:

San Martín 3 – 1 Luján 

Loma Negra 3 – 1 Ferro 

 

