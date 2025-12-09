Jazmín Dos Santos llegó a “Semis” del Máster Final Plata

En Buenos Aires se jugó el Máster Final para la rama profesional femenina del país y en la categoría plata, dijo presente la juvenil olavarriense.

Jazmín Dos Santos logró la clasificación al Máster Final Plata tras haber logrado ascender hasta el 46° lugar del ranking y en el último torneo del año, compitió junto a Belén Suárez.

Dos Santos y Suárez fueron la 5° pareja preclasificada e iniciaron el fin de semana en la Zona A donde completaron tres partidos.

Conseguidas las victorias necesarias para avanzar a Semifinales, fue derrota para la juvenil olavarriense y su compañera ante María García y Antonella D´Angelo por 6/1, 4/6 y 3/6.

Además, en la definición del torneo más importante del año para las Damas porque en el mismo escenario también se jugó el Máster Oro, el árbitro fue Ezequiel Grecco.