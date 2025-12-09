La ex funcionaria olavarriense Evelyn Díaz juró como senadora provincial

La vicegobernadora y presidenta de la Cámara Alta, Verónica Magario, les tomó juramento en el recinto de sesiones a los representantes legislativos de la provincia de Buenos Aires electos durante las elecciones del pasado 7 de septiembre.

Entre los 23 nuevos nombres se encuentran Evelyn Díaz, Inés Laurini y Marcos Pisano que conformaron la boleta de Fuerza Patria y fueron elegido como senadores provinciales luego de haber logrado un contundente triunfo.

La Sesión Preparatoria se llevó adelante en la tarde de este lunes y de esta manera la ex funcionaria olavarriense, la ex concejal azuleña y el ex intendente de Bolívar se sentarán en las bancas de la Cámara alta durante los próximos cuatro años.

Al momento de la jura, Díaz lo hizo “por mi familia, por mis compañeros y compañeras, por Néstor y por la libertad de Cristina”.

Sobre el final de la sesión preparatoria, se fijaron los días y horas para desarrollar las sesiones ordinarias correspondientes al 154° período legislativo: martes, miércoles y jueves a partir de las 14 horas.

Además, el Cuerpo aprobó los pedidos de licencia solicitados por Gabriel Katopodis, quien seguirá desempeñándose como Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires; y del senador Diego Valenzuela.