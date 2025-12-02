La olavarriense Evelyn Díaz recibió su diploma y se prepara para jurar como senadora

Este martes, pasado el mediodía, los tres legisladores electos en las pasadas elecciones del 7 de septiembre recibieron su diploma de senadores por la séptima sección de la provincia de Buenos Aires, ellos son Evelyn Díaz de Olavarría, María Inés Laurini de Azul y Marcos Pisano de Bolívar; todos pertenecientes a Fuerza Patria.

Este paso previo a la jura que se realizaría la semana venidera, contó con la presencia de los 23 nuevos integrantes de la Cámara alta y los 46 de la Cámara baja.

“Es un día de mucha alegría, el inicio de un nuevo desafío que es el de seguir trabajando por nuestros distritos, de hacerlo articuladamente para el desarrollo de nuestra región y de nuestra provincia”, dijo Pisano quien estuvo acompañado por su familia. También dijo presente el intendente de Azul, Nelson Sombra.

Y agregó: “Vamos a hacerlo cerca y con el compromiso vigente de seguir adelante trabajando por más oportunidades para la provincia de Buenos Aires, acompañando a nuestros distritos con una mirada que integre a cada sector”.