Presencia local y podio en la "Maratón Cesuar"
Domingo 07 de Diciembre 2025 - 22:39hs
20°
Domingo 07 de Diciembre 2025 - 22:39hs
Olavarría
20°
Infoeme
 deportes
 Maratón
 7 de Diciembre de 2025 | 20:21

Presencia local y podio en la “Maratón Cesuar”

Leonardo Landaburu y Diego Ortiz se subieron a lo más alto del podio de una nueva edición de la “Maratón Cesuar” que se corrió en la tarde del sábado. Hubo más presencia local.

La Asociación Mutual “Centro Sureño Argentino” organizó una nueva edición de la tradicional maratón y entre una importante cantidad de atletas, el “1-2” fue olavarriense.

 

Por las calles de la vecina localidad de Azul se corrió la 8º edición de los 10K de Cesuar y el ganador de la carrera fue Leonardo Landaburu.

 

El representante local fue el primero en cruzar el globo de llegada ubicado en el frente de las oficinas de la mutual y fue escoltado por Diego Ortiz y el local Santiago Etchepare.

 

Además de los dos mejores atletas de la prueba también dijeron presentes Reina Pardo, Nora Cortes, Denise Celiberti, Elena Celiberti, Roberto Bianchi, Alejandro González y Alejandro Arias.

 

