Presencia local y podio en la “Maratón Cesuar”

La Asociación Mutual “Centro Sureño Argentino” organizó una nueva edición de la tradicional maratón y entre una importante cantidad de atletas, el “1-2” fue olavarriense.

Por las calles de la vecina localidad de Azul se corrió la 8º edición de los 10K de Cesuar y el ganador de la carrera fue Leonardo Landaburu.

El representante local fue el primero en cruzar el globo de llegada ubicado en el frente de las oficinas de la mutual y fue escoltado por Diego Ortiz y el local Santiago Etchepare.

Además de los dos mejores atletas de la prueba también dijeron presentes Reina Pardo, Nora Cortes, Denise Celiberti, Elena Celiberti, Roberto Bianchi, Alejandro González y Alejandro Arias.