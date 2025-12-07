Los resultados de Veteranos

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría sigue adelante con el Torneo Clausura con partidos en las tres categorías luego de que una semana atrás solo se jugara un partido.

En la categoría +42 se llevaron a cabo los Octavos de Final de los Play-Off y en más +56, jugaron los Cuartos de Final. Finalmente, la categoría +50 completó la décima fecha de su torneo Clausura regular.

Los resultados:

+42:

Ferro Sénior 3 (Kuhn Miguel -2-, Miramón Guido) – 0 Defensores de Hinojo

El Provincial 4 (Díaz Gastón -2-, Sibiglia Andrés -2-) – 2 (Calderón Pablo, Velázquez Claudio) Deportivo Fran

San Martín 6 (Ciprés Diego, Fernández Juan, Fonseca Leandro, Meira Guillermo -2-, Saloiña Ignacio) – 0 10 de Junio

Molino Viejo 3 (Freites Gastón, Sveruaga Daniel -2-) – 5 (Anzuino Hernán -2-, Arias Pedro, Vizcaino Leonardo, Acevedo Ariel) Hinojo

Mariano Moreno 2 (Contreras Germán, Laborde Germán) – 0 Villa Magdalena

La Candela 13 (Galasco Juan, Juárez José, López Víctor -2-, Lurbe Matías, Mario Adriano, Mayoz Maximiliano -3-, Pittaluga Ramiro -2-, Suárez Fernando, Velázquez Matías -3-) – 0 Amanecer Argentino

Deportivo Olavarría 1 (5) (Guevara Gustavo) – 1 (4) (Wisner Luis) Santa Luisa

Loma Negra 6 (Becker Guillermo, García Gerardo, Landoni Marcelo -2-, Mendía José, Valencia Miguel) – 0 Villa Aurora

+50:

La Candela 2 (Laprovida Germán, Riveiro Carlos) – 1 (Baliño Paulo) Gomería el Pana

Amparo Castro 1 (Samarelle Pablo) – 8 (Aury Fabio -3-, Castro Omar, Ducca Alejandro -3-, Feoli Sergio) Peña de Boca

Truck Vial 5 (Castro Osvaldo, Doucedes Julio, Espaldet Carlos, Fernández Roberto, Vaccaro Walter) – 1 (Ocaña Carlos) Los Robles

Metalúrgica Cabrera 1 (Galman Fabián) – 2 (Arena Horacio, Marín Fabricio) Pueblo Nuevo

Carboneros 0 – 0 Agrupación Malvinas

Libre: Los Tigres

+56:

Carboneros 5 (Pedroso Carlos -2-, Perez Cesar -2-, Rodríguez Alejandro) – 1 (De Olaso Héctor) Defensores de Hinojo

Pueblo Nuevo 0 – 2 (Goyeneche Pedro, Quenego Enrique) El Fortín

Mariano Moreno 2 (González Sandro, Ponce Pablo) – 0 Truck Vial

Hinojo 1 (Bianchi Oscar) – 0 La Candela