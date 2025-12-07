Los resultados de Veteranos | Infoeme
Domingo 07 de Diciembre 2025 - 15:09hs
29°
Domingo 07 de Diciembre 2025 - 15:09hs
Olavarría
29°
Infoeme
 |  deportes
 |  Veteranos
 - 7 de Diciembre de 2025 | 11:40

Los resultados de Veteranos

Como cada jornada sabatina hubo acción para los Veteranos que ya juegan, en todas las categorías, instancias de definición.

La Liga de Fútbol Sénior de Olavarría sigue adelante con el Torneo Clausura con partidos en las tres categorías luego de que una semana atrás solo se jugara un partido.

 

En la categoría +42 se llevaron a cabo los Octavos de Final de los Play-Off y en más +56, jugaron los Cuartos de Final. Finalmente, la categoría +50 completó la décima fecha de su torneo Clausura regular.

 

Los resultados:

+42:

Ferro Sénior 3 (Kuhn Miguel -2-, Miramón Guido) – 0 Defensores de Hinojo

El Provincial 4 (Díaz Gastón -2-, Sibiglia Andrés -2-) – 2 (Calderón Pablo, Velázquez Claudio) Deportivo Fran 

San Martín 6 (Ciprés Diego, Fernández Juan, Fonseca Leandro, Meira Guillermo -2-, Saloiña Ignacio) – 0 10 de Junio 

Molino Viejo 3 (Freites Gastón, Sveruaga Daniel -2-) – 5 (Anzuino Hernán -2-, Arias Pedro, Vizcaino Leonardo, Acevedo Ariel) Hinojo 

Mariano Moreno 2 (Contreras Germán, Laborde Germán) – 0 Villa Magdalena 

La Candela 13 (Galasco Juan, Juárez José, López Víctor -2-, Lurbe Matías, Mario Adriano, Mayoz Maximiliano -3-, Pittaluga Ramiro -2-, Suárez Fernando, Velázquez Matías -3-) – 0 Amanecer Argentino 

Deportivo Olavarría 1 (5) (Guevara Gustavo) – 1 (4) (Wisner Luis) Santa Luisa 

Loma Negra 6 (Becker Guillermo, García Gerardo, Landoni Marcelo -2-, Mendía José, Valencia Miguel) – 0 Villa Aurora

 

+50:

La Candela 2 (Laprovida Germán, Riveiro Carlos) – 1 (Baliño Paulo) Gomería el Pana 

Amparo Castro 1 (Samarelle Pablo) – 8 (Aury Fabio -3-, Castro Omar, Ducca Alejandro -3-, Feoli Sergio) Peña de Boca 

Truck Vial 5 (Castro Osvaldo, Doucedes Julio, Espaldet Carlos, Fernández Roberto, Vaccaro Walter) – 1 (Ocaña Carlos) Los Robles 

Metalúrgica Cabrera 1 (Galman Fabián) – 2 (Arena Horacio, Marín Fabricio) Pueblo Nuevo 

Carboneros 0 – 0 Agrupación Malvinas

Libre: Los Tigres 

 

+56:

Carboneros 5 (Pedroso Carlos -2-, Perez Cesar -2-, Rodríguez Alejandro) – 1 (De Olaso Héctor) Defensores de Hinojo 

Pueblo Nuevo 0 – 2 (Goyeneche Pedro, Quenego Enrique) El Fortín 

Mariano Moreno 2 (González Sandro, Ponce Pablo) – 0 Truck Vial

Hinojo 1 (Bianchi Oscar) – 0 La Candela 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME