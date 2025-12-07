Torneo Regional Amateur: el “Bataraz” cayó en Olavarría, el “Chaira” sumó en Mar del Plata

El certamen organizado por el Consejo Federal y que otorga ascensos al Torneo Federal A inició con los Octavos de Final en la Región Pampeana Sur y los equipos de Olavarría tuvieron dispares resultados en los partidos de ida.

En el estadio central del Parque Guerrero, Estudiantes no pudo con Atlético Villa Gesell, cayó 1 a 0 y ahora está obligado a ganar en condición de visitante en la revancha para seguir en competencia.

El único gol de la tarde en el reducto “Bataraz” fue obra de Fernando Romero a los 2 minutos de iniciado el cotejo.

Podría haber sido más amplia la ventaja si Biscardi no contenía el disparo del tiro penal de Rincón y podría haber sido empate si en el último minuto de adición no le anulaban la conquista el “albinegro” por off-side, nada de eso pasó y en desventaja por la mínima, el conjunto dirigido por Mauricio Peralta deberá ir en búsqueda del partido en la ciudad balnearia la venidera semana.

Por otro lado, en Mar del Plata, Racing igualó 1 a 1 ante Atlético Mar del Plata.

Enzo Vértiz a los 32´ abrió la cuenta para el elenco marplatense y en la segunda parte, Luciano Rojas decretó el empate para el “Chaira” en un cotejo donde el rival fue el que más intentó quedarse con los tres puntos.

El partido de vuelta de los Octavos de Final de la Región Pampeana Sur se disputará el próximo fin de semana en el "Buglione Martinese" del "Chaira".