Olavarrienses Liga Argentina: "Fran" Fornes tuvo un partido destacado

Francisco Fornes logró su primer “Doble-Doble” en la segunda categoría del básquet argentino y lideró la victoria de Jujuy Básquet en su despedida de Córdoba.

Jujuy Básquet logró la primera victoria en su excursión por Córdoba al vencer por 71 a 65 al Bochas Sport Club con un tremendo segundo tiempo defensivo.

En Colonia Caroya, Francisco Fornes fue el goleador de su equipo con 14 puntos y además tomó 12 rebotes, para su primer “Doble-Doble” en la categoría. Además, el olavarriense logró 1 asistencia y 1 recupero en 34:14 minutos jugados.

El próximo juego de Jujuy Básqut será de local ante Colón de Santa Fe el jueves 11.