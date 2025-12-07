Hubo boxeo en Las Flores y victorias olavarrienses | Infoeme
Domingo 07 de Diciembre 2025
Domingo 07 de Diciembre 2025
 deportes
 Boxeo
 7 de Diciembre de 2025

Hubo boxeo en Las Flores y victorias olavarrienses

En la noche del último sábado, deportistas de Olavarría dijeron presentes en Las Flores donde se llevó a cabo un Festival Amateur-Profesional. Hubo triunfos.

En el gimnasio del Club Juventud Unida de Las Flores, el Golden Gym de Walter Crucce organizó el último festival del 2025 y fue con una concurrida cartelera y festejos locales.

 

La velada contó con una docena de peleas amateur y cerró con cuatro duelos profesionales, cerrando la programación el enfrentamiento donde Karim Crucce derrotó por la vía rápida a Jorge Arias.

 

En las presentaciones preliminares, Abigail Acuña de “Oto Box” derrotó a Sheila Priore de Las Flores y también fue victoria para Tomás Coca del “Turco Box”.

 

No corrió la misma suerte Facundo Farías de la Escuela Municipal que cayó ante Santiago Prester, representante de la Selección Uruguaya de Boxeo Amateur. Además, Juan Santucci fue el árbitro FAB de la noche.

 

 

Por otro lado, en Azul, se presentaron dos púgiles olavarrienses en lo que fue el Campeonato Argentino de Cadetes que organizó la Federación Argentina de Box.

 

Elías Sarruggi, entrenado por “Tito” Videla y Martina Ottogalli al mando de Fabián Benito cayeron, por puntos, en sus primeras presentaciones del certamen nacional.

 

