Básquet Formativo: el Torneo Oficial tiene campeones

La competencia organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría para las inferiores tuvo su primer día de definiciones y están los primeros campeones del 2025.
El Juan Manolio recibió la definición del Torneo Oficial y hubo festejos para cuatro entidades.
En el gimnasio “albiverde” hubo festejos para Sport Club Trinitarios, Estudiantes, San Martín e Independiente.
Dentro de la rama masculina solo resta la definición del U21 y el próximo lunes será turno de Finales del Torneo Clausura para las Damas.
Los resultados:
Mini:
Independiente 52 – 68 Sport Club Trinitarios
U13:
San Martín 85 – 78 Estudiantes
U15:
Estudiantes 65 – 55 Racing (L)
U17:
Independiente 75 – 48 Estudiantes