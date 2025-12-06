Básquet Formativo: el Torneo Oficial tiene campeones | Infoeme
Básquet Formativo: el Torneo Oficial tiene campeones

Durante toda la jornada sabatina se definieron los campeones del Torneo Oficial para las categorías formativas del básquet local.  

Fotos: prensa ABO // Andrés Arouxet // Prensa CAE

La competencia organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría para las inferiores tuvo su primer día de definiciones y están los primeros campeones del 2025.

 

El Juan Manolio recibió la definición del Torneo Oficial y hubo festejos para cuatro entidades.

 

 

En el gimnasio “albiverde” hubo festejos para Sport Club Trinitarios, Estudiantes, San Martín e Independiente.

 

 

Dentro de la rama masculina solo resta la definición del U21 y el próximo lunes será turno de Finales del Torneo Clausura para las Damas.

 

Los resultados:

Mini: 

Independiente 52 – 68 Sport Club Trinitarios

U13:

San Martín 85 – 78 Estudiantes 

U15:

Estudiantes 65 – 55 Racing (L)

U17:

Independiente 75 – 48 Estudiantes

