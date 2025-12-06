Este sábado y domingo se llevará a cabo "La Noche de las Librerías"

Este fin de semana se llevará a cabo “La Noche de las Librerías”, una propuesta que vincula la lectura y la cultura, en un emblemático y atractivo espacio de nuestra ciudad.

La cita será este sábado 6 y domingo 7 de diciembre, en la Casa del Bicentenario, en una actividad desarrollada en conjunto con las librerías Cervantes, Aladino, El Faro de Alejandría, El Puente, Fidias, La Popu y La Última Hoja, que ofrecerán una amplia variedad de títulos y autores.

Será en el horario de 19 a 23:30 horas, en una propuesta que incluirá además diversas actividades, oferta gastronómica y mucho más.

Se podrá disfrutar de una oportunidad perfecta para descubrir nuevos autores, conocer escritores locales y sumergirse en el mundo de la lectura.