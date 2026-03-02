Patentes 2026: rige el nuevo esquema y vence la primera cuota

Según informaron desde el organismo, el nuevo sistema contempla diez vencimientos consecutivos, que se extenderán entre marzo y diciembre. Hasta ahora, el impuesto se pagaba cada dos meses. La primera fecha de vencimiento será el próximo 10 de marzo.
Además, al igual que ocurre con otros tributos, durante el tercer mes del año los contribuyentes también tendrán la posibilidad de realizar el pago anual anticipado.
ARBA: el calendario del impuesto Automotor
La primera fecha de vencimiento será el 10 de marzo de 2026, día en el que se podrá pagar tanto la cuota 1 como el total anual. A continuación, el cronograma completo:
- Cuota 1 y pago anual: martes 10 de marzo
- Cuota 2: jueves 9 de abril
- Cuota 3: jueves 7 de mayo
- Cuota 4: martes 9 de junio
- Cuota 5: miércoles 8 de julio
- Cuota 6: martes 11 de agosto
- Cuota 7: jueves 10 de septiembre
- Cuota 8: viernes 9 de octubre
- Cuota 9: martes 10 de noviembre
- Cuota 10: jueves 10 de diciembre
Además, es importante tener en cuenta que este año continúan vigentes las bonificaciones para buenos contribuyentes:
- 15% de descuento si optás por el pago anual anticipado
- 10% de descuento por pago en cuotas
Ambos beneficios aplican con cualquier medio de pago, siempre que no registres deudas.