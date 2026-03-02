Tragedia en el río Quequén Salado: un hombre se ahogó en la cascada Cifuentes

Se trata de Cristian Emmanuel Klein García (49), oriundo de la ciudad de Buenos Aires y que actualmente se encontraba trabajando en Tres Arroyos. El domingo, Klein había ido de pase a la cascada junto con Gabriel Solano, su empleador, y la familia de éste.
De acuerdo al relato de Solano, tentado la tarde de calor, Klein se arrojó al agua en el sector conocido como La Olla; tras dar una brazadas comenzó a hundirse y desapareció.
De inmediato se pidió ayuda al 911 y de la búsqueda, además de personal policial del Comando de Prevención Rural de Coronel Dorrego, participaron Bomberos Voluntarios de Oriente.
Durante el operativo se realizaron barridos en el agua con sogas y ganchos, hasta que finalmente, luego de trece horas, se logró extraer el cuerpo de Klein desde el lecho del río Quequén Salado, y se convocó a la Policía Científica. La fiscalía interviniente ordenó una autopsia y el cambio de carátula a “Averiguación Causal de Muerte”.
La cascada Cifuentes
Es la mayor de la provincia de Buenos Aires, con una altura de 8 metros. Se encuentra sobre el río Quequén Salado, que es límite natural entre Tres Arroyos y Coronel Dorrego.
Ubicada a 44 kilómetros de la ciudad de Tres Arroyos y 26 de Copetonas, es un punto de gran atractivo para practicar trekking, tirolesa, pesca y natación, aunque pocas veces hay guardavidas.