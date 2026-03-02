Incertidumbre por dos hermanas de 14 y 7 años que desaparecieron en Córdoba

Dos hermanas de 14 y 7 años desaparecieron en la ciudad cordobesa de Alta Gracia y la Justicia provincial solicitó datos certeros para encontrarlas.

Se trata de Luisana Ruarte y Morena Ailín Ruarte, quienes fueron vista por última vez este domingo 1 de marzo en esa localidad, según indicó el portal oficial del Ministerio Público Fiscal (MPF) local.

La adolescente mide 1,65 metros, tiene ojos color café, cabello corte “carré” negro, es de tez morocha y no presenta tatuajes ni cicatrices visibles, al tiempo que la menor posee pelo hasta los hombros, vestía una pollera blanca y una remera rosa, y es de estatura baja.

La familia radicó la denuncia por “averiguación de paradero” y la Fiscalía de Primer Turno de Alta Gracia pidió a los habitantes que concurran a la Unidad Judicial de la ciudad situada en la calle Franccini 276, barrio Pellegrini, o comunicarse al número 03547-423152 interno 50802, mientras que también pueden dirigirse a la comisaría más cercana, con el objetivo de que brinden información relevante.