Torneo Unión Regional Deportiva: Racing goleó en su debut

Racing debutó en el Torneo Interligas y fue con goleada en condición de local ante Jorge Newbery.

El “Chaira” derrotó 4 a 1 a Jorge Newbery de Laprida en el Buglione Martinese y sumó sus primeros tres puntos en la competencia regional organizada en conjunto por las Ligas de Fútbol de Olavarría, Bolívar, Laprida y Azul.

Román Garabento por duplicado, Uriel Mormando y Luciano Rojas marcaron los goles del elenco olavarriense que tuvo el debut de Carlos Tavare en el banco de suplentes; el gol del descuento fue obra de Ricardo Regalado.

Dominador absoluto fue el elenco olavarriense en su primer partido del certamen, generó incontables situaciones de gol y recién pudo demostrar su supremacía en el complemento.

Varios mano a mano, remates desviados y centros que cruzaron el área fueron los protagonistas de los primeros 45 minutos donde el elenco de la “Estrellita” dominó, pero no lograr plasmar en el resultado.

Tras el descanso largo y en la primera situación de peligro, llegó la merecida apertura del marcador. Iba poco más de un minuto cuando Román Garabento definió entrando al área con un violento remate tras la habilitación de Rojas.

Idéntica situación terminó el segundo gol, pero con diferentes protagonistas. A los 10´, Mormando envió el centro y apareció Luciano Rojas que, en una de las tantas que tuvo, la aprovechó.

Era todo olavarriense, pero el equipo de Laprida, en la única situación que generó logró descontar. A los 28´ Ricardo Regalado cabeceó solo en el área para ilusionar al grupo de hinchas apostados en uno de los laterales del estadio.

Pero duró poco, el “Chaira” repuso desde la mitad de la cancha y volvió a aumentar la diferencia y lapidó la ilusión visitante porque Uriel Mormando definió tras una gran jugada colectiva que inició Ordozgoiti en la mitad de la cancha y prosiguió con la velocidad de Teixeira para habilitar al goleador.

Para decorar el resultado, Román Garabento marcó su segundo festejo de la noche dominical a los 83´ “se la picó” al arquero rival.

Síntesis Racing – Jorge Newbery:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Adrián Deber

Racing (4): Nicolás Arista; Facundo Tucker; Sebastián Álvarez, Gonzalo Izaguirre, Ayrton Palmieri (B. Pérez Ramírez); Braian Bortolotti (J. Galmez), Manuel Scacheri, Matías Ordozgoiti, Román Garabento (N. Loza Torres); Uriel Mormando, Luciano Rojas (A. Teixeira). DT- Carlos Tavare

Jorge Newbery (1): Agustín Molina; Gianfranco Justo (J. Aguado), Joaquín Ibarrola, Néstor Correa, Enzo Lafitte; Santiago Villavicencio, Macros Correa, Hernán Berardi (A. Hatrick), Nicolás Ortiz (F. Moris); Pedro Clark (B. García) y Ricardo Regalado. DT- Néstor Rapa

Amonestados: Scacheri (RAC); Lafitte (JN)

Expulsados: no hubo

Goles: 1´ ST Román Garabento (RAC); 10´ ST Luciano Rojas (RAC); 28´ ST Ricardo Regalado (JN); 30´ ST Uriel Mormando (RAC); 38´ Román Garabento (RAC)