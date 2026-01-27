Olavarrienses en Liga Argentina: y un día, Villa Mitre ganó de visitante

Villa Mitre derrotó a Pergamino Básquet en el inicio de una nueva gira y cortó una extensa racha adversa fuera de Bahía Blanca que había iniciado en la temporada 2024 de la segunda categoría del básquet nacional.

El “Tricolor” derrotó a Pergamino Básquet por 83 a 66 y logró la primera victoria afuera de casa en la actual temporada de Liga Argentina, en lo que fue su octava presentación en esa condición.

Luciano Tambucci fue determinante en la conquista del elenco bahiense, con un cuarto final con mucho aporte goleador. El olavarriense terminó el partido con 16 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia en 29:29 minutos en la cancha.