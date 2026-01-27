Llegaron los goles al “Bata”: “Chuky” Abentín jugará en Estudiantes

Estudiantes continúa con el armado del plantel para el Torneo Interligas y recientemente confirmó el arribo de una figura del ámbito regional, ya que aseguró el fichaje de Manuel Abentín.

El “Bata” suma goles, experiencia y jerarquía con la llegada de Abentín, con paso inmediato por Club Ciudad de Bolívar recientemente ascendido a la Primera Nacional.

Delantero por naturaleza y pronto a cumplir 30 años, Abentín arriba en un gran momento de madurez futbolística. Nacido en Henderson, con paso formativo por San Martín de Pehuajó y debut en Primera en Juventud Unida de Henderson, el “Chuky” se convirtió en uno de los atacantes más temidos del fútbol regional gracias a su olfato goleador y su constancia.

Fue máximo artillero de la Liga Pehuajense en más de una temporada, se consagró campeón con Balonpié de Bolívar, tuvo un destacado paso por Ferro Carril Sud de Olavarría en el Torneo Regional Amateur y, más recientemente, jugó el Torneo Federal A con Ciudad de Bolívar, siendo parte del plantel que consiguió el histórico ascenso a la Primera Nacional, un logro que marca la importancia de su recorrido y experiencia en competencias de alto nivel.

Su historia también habla de fortaleza y superación: tras atravesar un delicado problema de salud en 2019 y una compleja intervención quirúrgica, volvió a las canchas con más determinación, reafirmando su lugar como goleador y protagonista.

Actualmente, Manuel “Chuky” Abentín vive en Olavarría junto a su pareja, en un momento muy especial de su vida personal, ya que pronto será padre, y se suma a Estudiantes con enorme ilusión para afrontar este nuevo desafío.

